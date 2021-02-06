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Jandarma, hırsızlık zanlılarının kimliğini 70 kamera kaydını izleyerek belirledi

06.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Jandarma, hırsızlık zanlılarının kimliğini 70 kamera kaydını izleyerek belirledi

SİVAS (AA) - Sivas'ta 70 kamera kaydı izlenerek kimlikleri tespit edilen 2 hırsızlık şüphelisinden biri yakalandı.

Merkeze bağlı Dörteylül köyünde ikamet eden A.K.P'nin (40) evinden 3 televizyon, elektrik süpürgesi ile çeşitli eşyaların çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İl merkezi ve köy arasındaki 70 kamera kaydını inceleyen, ikinci el eşya alım satımı yapan iş yerlerini de kontrol eden jandarma ekipleri, şüphelilerin Y.D. (38) ve A.Ş. (32) olduğunu tespit etti.

Farklı suçlardan 6 kaydı bulunan Y.D. il merkezinde gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 13 suç kaydı ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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