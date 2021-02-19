Jandarma kaçak telefon ele geçirdi

Adıyaman’da jandarma ekiplerinin yol uygulamasında arama yapılan bir araçta kaçak cep telefonu ve şarj aletleri ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerinde yol kontrolü esnasında kaçak cep telefonu şarj aleti ele geçirildi. Yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrollerde M.B. isimli şahısta yurda kaçak yollarla sokulan 5 adet cep telefonu ve 30 adet şarj aleti ele geçirildi.

Şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

