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Jandarma, kar nedeniyle TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara helikopterle kumanya ve yakıt taşıdı

19.01.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma, kar nedeniyle TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara helikopterle kumanya ve yakıt taşıdı

Jandarma Genel Komutanlığı personeli helikopterle, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmında mahsur kalanlara kumanya ve yakıt ulaştırdı.

Bölgede mahsur kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Jandarma Genel Komutanlığınca bir helikopter görevlendirildi. Jandarma personeli helikopterle, TAG otoyolunun Nurdağı kısmında mahsur kalanlara kumanya, araçları için de yakıt taşıdı.

Belirli bölgelere iniş yapan helikopterle, 2 ton kumanya ve yakıt diğer görevliler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

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