YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Jandarma kısıtlamada yaşlıların yardımına koştu

Jandarma kısıtlamada yaşlıların yardımına koştu

MALATYA HABERLERİ  | 20.12.2020 16:11 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hafta sonunda getirilen 56 saatlik kısıtlamada ihtiyacı olan yaşlıların yardımına jandarma ekipleri koştu.Malatya’nın Arguvan ilçesinde Jandarma, vatandaşların yardımına koşuyor.

Jandarma kısıtlamada yaşlıların yardımına koştu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hafta sonunda getirilen 56 saatlik kısıtlamada ihtiyacı olan yaşlıların yardımına jandarma ekipleri koştu.
Malatya’nın Arguvan ilçesinde Jandarma, vatandaşların yardımına koşuyor. Arguvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında ilçenin giriş çıkış noktalarında denetimleri artırdı. Denetimlerde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin vatandaşların uyup uymadığı, sosyal mesafe ve maske kullanımı zorunluluğuna riayet edilip edilmediği kontrol ediliyor. Jandarma görevlileri,65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları kısıtlama süresinde yalnız bırakmayarak, yaşlıların yardımına koşuyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.
Vatandaşlar, Jandarmanın kısıtlama süresinde yaşlıların yardımına koşmasından dolayı teşekkürlerini iletiler.

Jandarma kısıtlamada yaşlıların yardımına koştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:33
Öğle
12:29
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Ekin Eczanesi
Merkez
Ferah Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tebessüm Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.