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Jandarma ölüm yıldönümünde yakaladı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.08.2020 13:08 | Son Güncelleme

Muğla’da 3 yıl önce Menteşe Akbük koyunda tartıştığı Murat Ekici’yi öldüren ve firar eden Cevat Koparır, Azerbaycan’da İnterpol tarafından yakalanarak Muğla’ya getirildi.Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde bulunan ‘Bük keyf’ isimli işletmede 30 Ağustos 2017 tarihinde gece saatlerinde mekan içerisinde yemek yiyen Cevat Koparır isimli şahıs ile işletmede çalışan Murat Ekici arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cevat Koparır Murat Ekici’yi kalbine bıçağı saplaması sonucu Murat Ekici yaralandı.

Jandarma ölüm yıldönümünde yakaladı

Muğla’da 3 yıl önce Menteşe Akbük koyunda tartıştığı Murat Ekici’yi öldüren ve firar eden Cevat Koparır, Azerbaycan’da İnterpol tarafından yakalanarak Muğla’ya getirildi.
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde bulunan ‘Bük keyf’ isimli işletmede 30 Ağustos 2017 tarihinde gece saatlerinde mekan içerisinde yemek yiyen Cevat Koparır isimli şahıs ile işletmede çalışan Murat Ekici arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cevat Koparır Murat Ekici’yi kalbine bıçağı saplaması sonucu Murat Ekici yaralandı. Koparır arıcı ile Ekici’yi ambulansa teslim ettikten sonra firar etti. Yanında bulunan kız arkadaşını da Aydın’da bıraktıktan sonra kayıplara karıştı.
Murat Ekici götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken, öldürme olayı zanlısı olan ve hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalama kararı olan55 yaşındaki Cevat Koparır yapılan uzun çalışmalar sonucu Azerbaycan’da İnterpol tarafından yakalanarak uçak ile Dalaman Havalimanına getirildi.
3 yıl sonra Murat Ekici’yi öldürüşünün yıldönümünde yakalanan Koparır Jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edilecek

Jandarma ölüm yıldönümünde yakaladı

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