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Jandarma SAK timi yunusu kurtardı

05.06.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer açıklarında, hayalet ağa takılan 1 yunus balığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin müdahalesiyle kurtarılarak tekrar denize bırakıldı. Kurtarma anları çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı SAK ekipleri; Sarıyer Demirciköy açıklarında 1 yunus balığının balıkçıların ağına takıldığı ihbarını aldı. Zaman kaybetmeden olay yerine gelen ekipler, yunus balığını ağlara takılı halde çırpınırken buldu. Botla balığın yanına yaklaşan ekiplerden biri suya atlayarak yunus balığını severek sakinleştirmeye çalıştı. Kuyruğuna takılan hayalet ağlar bıçak yardımıyla kesildi. Yaşam mücadelesi veren yunus balığı SAK dalgıçlarının başarılı müdahalesi sonucu yeniden denize bırakıldı.

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