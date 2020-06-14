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Jandarma Teşkilatı 181 yaşında

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.06.2020 13:13 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181.

Jandarma Teşkilatı 181 yaşında

İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181. Yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181. Yıldönümü dolayısıyla Kayseri’de bir dizi etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.
Etkinlik kapsamında daha sonra Kartal Şehitliği ziyaret edildi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

Jandarma Teşkilatı 181 yaşında

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