Jandarma teşkilatının 181. yıl dönümü kutlandı

Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Adıyaman’da kutlandı.

Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adıyaman Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Jandarma Yarbay Zafer Yener ve jandarma personelleri, Adıyaman Şehitliğine geçti. Burada şehitler için dualar edildi. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma personellerinin günlerini kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

