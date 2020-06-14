YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Jandarma teşkilatının 181. yıl dönümü kutlandı

Jandarma teşkilatının 181. yıl dönümü kutlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.06.2020 13:39 | Son Güncelleme

Jandarma teşkilatının 181.

Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Adıyaman’da kutlandı.
Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adıyaman Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Jandarma Yarbay Zafer Yener ve jandarma personelleri, Adıyaman Şehitliğine geçti. Burada şehitler için dualar edildi. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma personellerinin günlerini kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:10
Sabah
04:57
Öğle
12:32
İkindi
16:25
Akşam
19:57
Yatsı
21:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Ketenci Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.