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Jandarma trafik ekipleri ve trafik polislerinden "Trafik Haftası" uygulaması

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde "Trafik Haftası" kapsamında Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve trafik polisleri trafik uygulaması yaptı.Hocalar ilçe girişinde drone ile havadan desteklenen müşterek uygulamada durdurulan araç sürücülerine, emniyet kemeri kullanımının önemi, uykusuz araç kullanmanın tehlikeleri, yaya önceliği, alkollü araç kullanımının sonuçları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.Uygulamada durdurulan 27 araçta bulunan 49 şahsın kontrol ve sorguları yapılırken, bir araç içerisinde yakalanan aranan şahıs ve araca işlem yapıldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde "Trafik Haftası" kapsamında Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve trafik polisleri trafik uygulaması yaptı.
Hocalar ilçe girişinde drone ile havadan desteklenen müşterek uygulamada durdurulan araç sürücülerine, emniyet kemeri kullanımının önemi, uykusuz araç kullanmanın tehlikeleri, yaya önceliği, alkollü araç kullanımının sonuçları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Uygulamada durdurulan 27 araçta bulunan 49 şahsın kontrol ve sorguları yapılırken, bir araç içerisinde yakalanan aranan şahıs ve araca işlem yapıldığı öğrenildi.

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