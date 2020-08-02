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Jandarma vatandaşın hem bayramı kutluyor hem de virüse karşı uyardı

MALATYA HABERLERİ  | 02.08.2020 19:36 | Son Güncelleme

Malatya’da il jandarma komutanlığına bağlı ekipler, yerleşim alanlarında sık sık devriye atarak vatandaşların hem bayramlarını kutladı hem de korona virüse (Covid-19) karşı uymaları gereken tedbirleri hatırlattı.Son günlerde kentte artan korona vakaları nedeniyle yetkililer özellikle bayram ziyaretlerinde hijyen ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmasını istiyor.

Malatya’da il jandarma komutanlığına bağlı ekipler, yerleşim alanlarında sık sık devriye atarak vatandaşların hem bayramlarını kutladı hem de korona virüse (Covid-19) karşı uymaları gereken tedbirleri hatırlattı.
Son günlerde kentte artan korona vakaları nedeniyle yetkililer özellikle bayram ziyaretlerinde hijyen ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmasını istiyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde sorumluluk sahalarında bayram boyunca sık sık devriye gezerek halkı virüse karşı korunmaları yolunda uyarıyor.
Araç devriyelerinin yanı sıra yaya jandarma devriyeleri de halkın yoğun olduğu yerleşim alanlarında işyerleri ile park ve bahçeleri dolaşarak hem vatandaşların bayramını kutluyor hem de korona virüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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