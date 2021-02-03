Jandarma zehir tacirleri ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ocak ayı içinde yaptığı operasyonlarla zehir tacirleri ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ocak ayı içinde yapılan operasyonlarda, 7 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, 12 Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak/Kullanmak, 11 Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı, 3 Resmi Belgede Sahtecilik, 6 5307 Sayılı Kanuna Muhalefet, 3 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 6136 Sayılı Kanununa Muhalefet olmak üzere 43 olayda toplam 75 şüpheli yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik operasyonlarda 15 gr. Esrar, 1 gr. Eroin, 485 gr. Metamfetemin, 155 gr bonzai, 50 gr. Kenevir tohumu, 179 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 adet tabanca, 180 şişe alkollü içki, 17 lt. etil alkol, 48 adet anason kiti, 488 adet tarihi eser, 16 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet çalıntı motosiklet geçirildi.

