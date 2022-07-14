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Jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

14.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbecilere karşı koymak için sokağa çıkan vatandaşların destansı mücadelesini anlatan 40 fotoğraf yer alıyor

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen serginin, Ankamall Alışveriş Merkezindeki açılışına İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Milbay Şahin katıldı.

Darbeci hainlere karşı koymak için sokağa çıkan vatandaşların destansı mücadelesini anlatan, Anadolu Ajansı foto muhabirlerince çekilmiş 40 fotoğrafın yer aldığı sergiyi ziyaret eden bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Bihter Erdoğan, Ankara'ya İzmit'ten geldiklerini ve sergiden önce Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirterek, "Şu an acayip duygu yoğunluğu yaşıyoruz. O gece, biz İzmit'te çok fazla şey yaşamadık ama burada yaşananları ekranlardan çok iyi bir şekilde hissedebildik. Yıllarca hep anlatıldı. Burada da resimleri gördükçe, şu an sanki o anı yaşıyor gibiyiz." dedi.

Eşi Serdar Erdoğan ise hain darbe girişiminin olduğu geceyi hayretler içinde yaşadığını ve hala unutamadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Böyle büyük bir hainlik, yüce Türk milleti ve askerine nasıl yapılabilir? Türk polisi nasıl şehit edilebilir? Burada resimleri tekrar gördük. Kendi milletine, kendi Büyük Millet Meclisine, kendi uçağıyla nasıl ateş edilebilir? Hala inanılacak gibi değil. Hala aklımız ermiyor buna. O yüzden böyle bir duygu yoğunluğu yaşıyoruz ailece. Allah bir daha böyle günler nasip etmesin inşallah bizlere."

Sergi, yarın saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

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Ankara Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

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