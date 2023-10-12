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Jandarmadan 264 personelle asayiş denetimi

12.10.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de jandarma ekipleri, il genelinde asayiş ve okul çevrelerinde uygulama yaptı.

Jandarma ekipleri 2 bin 170 şahsın kimlik bilgileriyle beraber 648 servis aracını da kontrol etti ve 1 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 78 ekip ve toplam 264 personelin katılımı ile icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetleri çerçevesinde; 2 bin 170 şahıs sorgusu, 648 servis aracı kontrolü, 76 okul çevresi kontrolü yapılarak, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 1 şahıs gözaltına alındı.

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