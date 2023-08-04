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Jandarmadan aranan hırsızlık şüphelilerine operasyon: 24 tutuklama

04.08.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonda 43 şüpheli şahıs yakalandı.

Jandarmadan aranan hırsızlık şüphelilerine operasyon: 24 tutuklama

Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 24’ü tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla adli makamların koordinesiyle operasyon yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda evden, bağdan, bahçeden, tarladan, iş yerinden, kamu kurumundan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı ile yağma, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlık gibi 28 faili meçhul olay aydınlatıldı. Operasyon sonucunda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 43 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 24’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

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