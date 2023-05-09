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Jandarmadan avcılara yönelik dron ile denetim

09.05.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi faaliyetleri dahilinde jandarma ekiplerince kırsalda dron ile havadan denetim yapıldı.

Jandarmadan avcılara yönelik dron ile denetim

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri dron ile av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Aydıntepe ve Çayıryolu (Sünür) genel avlağında avcılara yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, kaçak avcılığı önlemek, yaban hayvanlarını ve yaban hayatı geliştirme amacıyla, dron ve dürbünlerle avcıları kontrol etti. Dron destekli denetimde avcılar ekiplerce kontrol edildi. Kontroller sonucunda olumsuz bir duruma rastlamadıklarını söyleyen ekipler, kontrollerine aralıksız devam edeceğini bildirdiler.

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