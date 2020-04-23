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Jandarmadan bayraklı kutlama

MANİSA HABERLERİ  | 23.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, Manisa Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yollarda yapılan trafik kontrolünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sürücülere Türk Bayrağı hediye edilerek 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, Manisa Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yollarda yapılan trafik kontrolünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sürücülere Türk Bayrağı hediye edilerek 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlandı. Kısal mahallelerde de motorize ekipler köy çocuklarına evlerinin önünde ve bahçelerinde Türk Bayrağı hediye ederek bayramlarını kutladı.

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