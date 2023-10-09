YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Jandarmadan dilenci operasyonu

Jandarmadan dilenci operasyonu

09.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın il Jandarma Komutanlığı tarafından mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 bin 707 şahıs sorgulandı.

Jandarmadan dilenci operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın halkın huzur ve güvenine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik 89 ekip ve 253 personel ile faaliyet icra edildi. Gerçekleştirilen faaliyette; 5 bin 707 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Bin 788 araç veya sürücünün de kontrol edildiği faaliyette 53 araç veya sürücüye idari yaptırım uygulanarak 13 araç trafikte men edildi. Öte yandan 217 işyerinin kontrol edildiği faaliyet çerçevesinde 1 şahsa 677 TL idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz olduEkim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz oldu
Zeytin hırsızları suçüstü yakalandıZeytin hırsızları suçüstü yakalandı
Gençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacakGençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacak
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
13:01
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Doruk eczanesi
Efeler
Tolan eczanesi
Efeler
Yağmur eczanesi
Didim
Cinali eczanesi
Efeler
Belen eczanesi
Kocarli
Filiz eczanesi
Nazilli
Menderes eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.