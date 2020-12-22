YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Jandarmadan EBA üzerinde öğrencilere trafik eğitimi

Jandarmadan EBA üzerinde öğrencilere trafik eğitimi

MUĞLA HABERLERİ  | 22.12.2020 14:36 | Son Güncelleme

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri öğrencilere yönelik EBA sistemi üzerinden trafik eğitimi verdi.Trafik timleri tarafından Muğla’nın Menteşe İlçesi Bayır Ortaokulunda 110 öğrenciye ‘Sürücü, yolcu ve yayaların uyması gereken trafik kuralları, trafik kazalarının önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar’ konularında EBA eğitim sistemi üzerinden eğitim verdi.Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timlerinin öğrencilere yönelik eğitimlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceği açıklandı.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri öğrencilere yönelik EBA sistemi üzerinden trafik eğitimi verdi.
Trafik timleri tarafından Muğla’nın Menteşe İlçesi Bayır Ortaokulunda 110 öğrenciye ‘Sürücü, yolcu ve yayaların uyması gereken trafik kuralları, trafik kazalarının önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar’ konularında EBA eğitim sistemi üzerinden eğitim verdi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timlerinin öğrencilere yönelik eğitimlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceği açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:10
Öğle
13:10
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Çimen Eczanesi
Merkez
Muğla Eczanesi
Merkez
Cansel Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Özlem Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.