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Jandarma’dan Elif Nisa’ya sürpriz doğum günü kutlaması

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Oltu’nun Ünlükaya köyündeki Elif Nisa Alver’in 7.

Oltu’nun Ünlükaya köyündeki Elif Nisa Alver’in 7. yaş gününü Oltu Jandarma ekipleri kutladı.
Oltu jandarma ekipleri daha önceden bilgisini aldıkları 23 Nisan’da doğum günü Olan Elif Nisa’ya sürpriz yaparak yaş pasta götürdü hem doğum gününü hem de 23 Nisan Çocuk bayramını kutladılar.
Sürpriz doğum gününden çok mutlu olan Elif Nisa Alver yas pastasını kesti jandarmalar ve ailesi alkışladı. Askerlerin getirmiş olduğu hediyesini aldı. Elif Nisa askerlere şiir okudu.
Annesi Tuba Alver (35) ‘’Bugün kızımın doğum günü, hem de çocuk bayramı 23 Nisan Jandarmamıza çok teşekkür ederim sürpriz yaparak geldiler kızımın doğum gününü kutladılar kızım çok mutlu oldu jandarma ekiplerimize çok teşekkür ederiz’’ dedi.
Baba Adem Alver (37) ise ‘’Kızımın yedinci yaş gününü jandarmamız 23 Nisan dolayısı ile gelip evimizde kutladılar jandarmamıza çok çok teşekkür ediyoruz sağ olsun var olsunlar’’ dedi.
Jandarma ekipleri daha sonra köyleri dolaşarak ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler verdi, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik çocuk bayramını kutladılar.

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