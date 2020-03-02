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Jandarmadan ikiz plaka denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde tüm araçlarda ikiz plaka denetimi yaptı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde tüm araçlarda ikiz plaka denetimi yaptı. Standart dışı orjinal plakası bulunmayan 110 araca idari para cezası kesilerek, 45 araç trafikten men edildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince il genelinin çeşitli yerlerinde başta sahte veya standart dışı plaka olmak üzere durdurularak yapılan denetim faaliyetleri sonucunda 4 bin 963 araç sürücüsü kontrol edildi.
Eksiklikleri bulunan araç sürücülerine cezai işlem, aracında standart dışı plaka bulunan, orijinal plakası bulunmayan sürücülerin araçları ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. Maddesine istinaden trafikten men edilerek haklarında gerekli işlemler uygulandı.
Denetimlerde; 4 bin 963 araç kontrol edilmiş olup 110 araca 67 bin 208 lira idari para cezası düzenlenirken, 45 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücünün belgesi geri alındı.

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