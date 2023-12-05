Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı 14 adet araç yedek parçası ele geçirildi. Yakalanan kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikata başlandı.
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