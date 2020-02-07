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Jandarmadan karda yolda mahsur kalan araç sürücülerine sıcak çay ikramı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 07.02.2020 17:59 | Son Güncelleme

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Şuhut-Karaadilli yolu istikametinde kar yağışı dolayısıyla yolda kalan sürücülere yardım ederek ısınmaları için sıcak çay ikramında bulundu.Yoğun kar yağışı dolayısıyla yolda kalan sürücüler durumu Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdiler.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Şuhut-Karaadilli yolu istikametinde kar yağışı dolayısıyla yolda kalan sürücülere yardım ederek ısınmaları için sıcak çay ikramında bulundu.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla yolda kalan sürücüler durumu Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdiler. Olay yerine giden trafik ekipleri sürücülere yardım ederek ısınmaları amacıyla da sıcak çay ikramında bulundu. Sürücüler yardımlarından dolayı trafik ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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