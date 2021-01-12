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Jandarmadan kısıtlamada kumar operasyonu

12.01.2021 18:29 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan kısıtlamada kumar operasyonu

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gece sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 13 kişiye toplamda 49 bin 346 TL ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesi’nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gece sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 13 kişiye toplamda 49 bin 346 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesi’nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri kıraathaneye yaptığı operasyonda 13 şahıs ile birlikte 5 adet kumar masasında bulunan 250 TL ve şahıslar üzerinde yapılan üst aramasında 4 bin 352 TL olmak üzere toplamda 4 bin 602 TL para ele geçirdi. Kıraathane içerisinde suçta kullanıldığı değerlendirilen kumar oynanması için 20 deste iskambil kağıdı, 3 adet alacak ve ödemelerin kayıtlarının tutulduğu defter, 12 adet isteka ve okey taşları da muhafaza altına alındı. Kıraathane sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından, 12 kişiye ise kumar oynama suçu ile ilgili olarak ve sokağa çıkma yasağı ihlalinden toplamda 49 bin 346 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

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