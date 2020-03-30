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Jandarmadan korona virüs denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.03.2020 08:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını il genelinde ekipler halinde denetledi.Jandarma ekipleri korona virüse karşı vatandaşları uyarıp, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda bilgilendiriyor.

Balıkesir’de jandarma ekipleri yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını il genelinde ekipler halinde denetledi.
Jandarma ekipleri korona virüse karşı vatandaşları uyarıp, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda bilgilendiriyor. Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve güvenli mesafede oturması, ateşlerinin olup olmadığı ve asayiş konularına ilişkin uygulanmasına yönelik denetimlere devam ediyor.
Jandarma tedbirleri kapsamında; 162 unsur ile 502 personel ile 81 piknik alanı, 42 göl veya gölet, 66 sahil bandı, 63 ormanlık alanı, 283 toplu taşıma ve servis aracı, 21 pazar yeri ile 848 umuma açık yeri kontrol etti. Denetlemelerde 22 şahsa 68 bin 752 TL idari yaptırım uyguladı. Jandarma ekipleri ayrıca, özel ve ticari araçlarda bulunan vatandaşların ateşlerini ölçerek "ilimizi terk etmemeleri ve evde kalmaları" yönünde ikazlar yaptı.

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