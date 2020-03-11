YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

YOZGAT HABERLERİ  | 11.03.2020 16:34 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu araçta yaptıkları aramada toplam 114 adet tarihi eser ele geçirdi.Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirlenen aracı Sorgun Çiğdemli Beldesi İsmailhacılı Mahallesi girişinde durdurdu.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu araçta yaptıkları aramada toplam 114 adet tarihi eser ele geçirdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirlenen aracı Sorgun Çiğdemli Beldesi İsmailhacılı Mahallesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, helenistik ve Roma dönemlerine ait 79 adet gümüş ve bronz sikke, Selçuklu dönemine ait 2 adet bronz ve gümüş sikke, Bizans dönemine ait 6 adet metal haç, Bizans dönemine ait 21 adet metal yüzük, Roma dönemine ait 4 adet metal figür, Selçuklu dönemine 1 adet ait mühür ve Bizans dönemine 1 adet ait küpe olmak üzere toplam 114 adet tarihi eser ele geçirildi.
Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Yozgat Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:56
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:08

Yozgat Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Uslu Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Temel Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Akın Eczanesi
Kadisehri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yozgat bayraklarla donatıldı

Yozgat bayraklarla donatıldı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Evde Sağlık Hizmetleri toplantısı yapıldı

Evde Sağlık Hizmetleri toplantısı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.