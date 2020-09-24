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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.09.2020 18:27 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda Azdavay ilçesine bağlı Hoca köyünde Y.M.’nin evine operasyon düzenledi.Jandarma ekiplerince Y.M’nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, 19 kök kenevir, 40 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda Azdavay ilçesine bağlı Hoca köyünde Y.M.’nin evine operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerince Y.M’nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, 19 kök kenevir, 40 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili Y.M. gözaltına alını.
Öte yandan evde bir maskenin üzerine de kubar esrar konulduğu görüldü. Ayrıca Y.M.’nin gözaltına alındığı operasyon anı da görüntülendi.

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