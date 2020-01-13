YURTHABER
  4. Jandarmadan yaralı Doğan’a şefkat eli

Jandarmadan yaralı Doğan’a şefkat eli

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yaralı bulunan Doğan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Jandarmadan yaralı Doğan’a şefkat eli

Zonguldak’ta yaralı bulunan Doğan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında Kdz. Ereğli karayolu üzerinde Ilıksu mevkisinde sokak köpekleri tarafından yaralanmış bir Doğan bulundu. Nesli tükenmekte olan yırtıcı hayvan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Veteriner hekimin tedavi ettiği Doğan, yeniden doğal yaşamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Jandarmadan yaralı Doğan’a şefkat eli

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Kadınlar çocuklar için örgü ördüKadınlar çocuklar için örgü ördü
Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladıKüçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:11
Öğle
13:06
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:17

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı

AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı

Yasadışı avlananlara ceza

Yasadışı avlananlara ceza

Yaşlı Annesine Kefen Giyip Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti

Yaşlı Annesine Kefen Giyip Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti

Ulupınar Ve Kilimli Belediye Başkanı İller Bankası Genel Müdürü İle Görüştü

Ulupınar Ve Kilimli Belediye Başkanı İller Bankası Genel Müdürü İle Görüştü

Yıldırımlı Miniklerin Geometrik Robot Sergisi Yoğun Ilgi Gördü

Yıldırımlı Miniklerin Geometrik Robot Sergisi Yoğun Ilgi Gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.