Jandarmanın kadın personeli hem vatanı koruyor hem de hayat kurtarıyor

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) kadın subay ve astsubayları, yaptıkları zorlu görevlerle "Kadının isteyip de başaramayacağı bir şey yoktur" mesajını veriyor.

Aldıkları zorlu eğitimlerin ardından gösterdikleri başarılar ve kurtardıkları hayatlarla Jandarma Genel Komutanlığının gururu olan kadın jandarma personeli, erkek meslektaşlarıyla omuz omuza büyük bir özveriyle görev yapıyor.

JÖAK Dağ Arama Kurtarma Tim Komutanı Teğmen Sümeyra Karlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma mesleğini seçmesinde baba mesleği olmasının ve üniformalı askerleri sevmesinin etkili olduğunu belirtti.

Jandarma teşkilatında çeşitli görevler aldığını, şu anki görevini ise JÖAK’ta sürdürdüğünü söyleyen Karlı, çeşitli alanlarda birçok zorlu eğitimden geçtiklerini ifade etti.

- "Bir işi severek yaptığınızda onun zorluğuna katlanıyorsunuz"

Karlı, nerede, ne zaman ve hangi şartlarda görev yapacaklarının belli olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"En zor koşullarda görev yapmak için kendimizi sürekli eğitmemiz gerekiyor. Komutanlarımızın bizler için belirlemiş olduğu programlar dahilinde eğitimler alıyoruz. İşimizi sürekli en iyi şekilde yapmak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman bir kadın için çok zorlu görev olarak görülebilir. Ancak bir işi severek yaptığınızda onun zorluğuna katlanıyorsunuz, fedakarlık yapmak gözünüze çok büyük gelmiyor."