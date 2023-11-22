YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Jandarmanın keskin nişancıları İzmir'de yarıştı

Jandarmanın keskin nişancıları İzmir'de yarıştı

22.11.2023 09:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması'nda 184 keskin nişancı hedefleri vurmaya çalıştı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye genelindeki 92 birlikten 184 keskin nişancının katıldığı yarışmada, 100 metre "algı" ve "rehine atışı" ile 200 metre "anahtar deliği" atışları gerçekleştirildi.

Yarışmayı Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığından 25 gözlemci takip etti.

Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması 25 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Öte yandan savunma sanayi alanında faaliyet yürüten 23 firma da atış alanında stant açıp geliştirdikleri yerli ve milli silah, araç ve ekipmanları tanıttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de polis 5’i hapis cezası olmak üzere toplam 13 şahsı yakaladıBalıkesir’de polis 5’i hapis cezası olmak üzere toplam 13 şahsı yakaladı
Molada unuttuğu ceketinden kredi kartları çalındıMolada unuttuğu ceketinden kredi kartları çalındı
Ağır hasarlı cami yıkım esnasında çöktü, o anlar kameradaAğır hasarlı cami yıkım esnasında çöktü, o anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel Komutanlığı

İzmir Namaz Vakitleri 22 Kasım Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
07:53
Öğle
13:02
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Çarşamba

Kafkas eczanesi
Bayrakli
Yeşil eczanesi
Bornova
Toker eczanesi
Kinik
Güven eczanesi
Torbali
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Çigdem eczanesi
Aliaga
Filiz eczanesi
Bayindir
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.