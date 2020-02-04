YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Jandarma’nın trafik denetimlerinde 70 bin lira ceza kesildi

Jandarma’nın trafik denetimlerinde 70 bin lira ceza kesildi

ISPARTA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:01 | Son Güncelleme

Isparta’da Jandarma ekiplerince yapılan emniyet kemeri ve kış lastiği denetimlerinde kusurlu görülen 123 sürücüye 69 bin 908 lira ceza yazıldı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Timleri’nce kentte emniyet kemeri ve ticari araçların kış lastiği denetimlerinde, 20 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında 4 bin 888 araç kontrol edildi.

Jandarma’nın trafik denetimlerinde 70 bin lira ceza kesildi

Isparta’da Jandarma ekiplerince yapılan emniyet kemeri ve kış lastiği denetimlerinde kusurlu görülen 123 sürücüye 69 bin 908 lira ceza yazıldı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Timleri’nce kentte emniyet kemeri ve ticari araçların kış lastiği denetimlerinde, 20 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında 4 bin 888 araç kontrol edildi. Jandarma Trafik Timleri’nin yaptığı denetimlerinde, kontrol edilen araçlardan kusurlu görülen 123 araç sürücüsüne toplam 69 bin 908 TL para cezası uygulandığı bildirildi.Denetimlerde ayrıca, 29 araç trafikten men edilirken, 4 adet sürücü belgesinin de geri alındığı öğrenildi. Öte yandan ekipler, aynı tarih aralığında ayrıca 3 yaralamalı ve 4 maddi hasarlı trafik kazasına bakarken, kazalarda 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Jandarma’nın trafik denetimlerinde 70 bin lira ceza kesildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Isparta Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:30
Sabah
07:53
Öğle
13:17
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:48

Isparta Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Berk Eczanesi
Merkez
Çopur Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
Denizhan Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”

Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”

Eğirdir’de ilköğretim haftası etkinliklerle kutlandı

Eğirdir’de ilköğretim haftası etkinliklerle kutlandı

Isparta’da Travesti Fuhşuna Polis Baskını

Isparta’da Travesti Fuhşuna Polis Baskını

Eğirdir Gölü dondu

Eğirdir Gölü dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.