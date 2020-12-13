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Jandarmanın yakaladığı 35 kişiden 13’ü tutuklandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.12.2020 13:16 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunduğundan yakalanarak gözaltına alınan 35 şahıstan 13’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu son 1 aylık titiz çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, hırsızlık, mala zarar verme, tehdit, kasten adam yaralama ile konut dokunulmazlığı ihmal etme gibi çeşitli suçlardan aranan 35 kişiyi yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunduğundan yakalanarak gözaltına alınan 35 şahıstan 13’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu son 1 aylık titiz çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, hırsızlık, mala zarar verme, tehdit, kasten adam yaralama ile konut dokunulmazlığı ihmal etme gibi çeşitli suçlardan aranan 35 kişiyi yakaladı. Son 1 ay içerisinde yakalanan 35 kişi jandarma karakoluna götürülerek burada ifadeleri alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan 35 şahıstan 13’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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