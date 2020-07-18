YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Jandarmaya saldıran şüpheli işte böyle yakalandı

Jandarmaya saldıran şüpheli işte böyle yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.07.2020 23:20 | Son Güncelleme

Kütahya’da, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na, pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan zanlı, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu ormanlık alanda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olayı gerçekleştiren saldırganın Gürkan K.

Jandarmaya saldıran şüpheli işte böyle yakalandı

Kütahya’da, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na, pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan zanlı, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu ormanlık alanda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olayı gerçekleştiren saldırganın Gürkan K. (28) olduğu saptandı. Şüpheliyi yakalamak için alarma geçen polis ve jandarma ekipler, ilçenin giriş-çıkışlarında tüm araçları kontrol etti.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Gürkan K.’nin Tavşanlı-Harmancık Karayolu Köprücek köyü mevkisindeki ormanlık alanda olduğunu saptadı. Gürkan K., Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çelik yelek giydirilen Gürkan K. sağlık kontrolünün ardından ifade işlemi için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Psikolojik problemleri olduğu belirtilen zanlının sorgusu sürüyor.

Jandarmaya saldıran şüpheli işte böyle yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
03:54
Sabah
05:41
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:32
Yatsı
22:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.