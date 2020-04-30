YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Jandarmayı görünce uyuşturucu poşetlerini yol kenarına fırlattılar

Jandarmayı görünce uyuşturucu poşetlerini yol kenarına fırlattılar

ANTALYA HABERLERİ  | 30.04.2020 10:05 | Son Güncelleme

Antalya’da jandarmanın yol uygulamasında 70 gram eroin ele geçirildi.

Antalya’da jandarmanın yol uygulamasında 70 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki şahıslar jandarmayı görünce uyuşturucu poşetlerini araçtan fırlatsa da jandarmanın dikkatinden kaçmadı.
Antalya’da jandarma ekipleri yol uygulaması sıralarında icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulamasında istihbari duyum üzerine takip edilen 20 GK 823 plakalı otomobil Çığlık Yaylası mevkiinde durduruldu. Aracın sürücülüğünü yapan R.T. ile araçta yolcu olarak bulunan H.B., D.Z., M.K., A.Z. isimli şahısların, jandarma ekiplerini görünce panikle ellerindeki uyuşturucu poşetlerini araziye attıklarının fark edilmesi üzerine, arazide detaylı arama ve tarama faaliyeti yapıldı.
Aramada 3 adet sarılı poşet içerisinde toplamda 70 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca ayrı ayrı olmak üzere her şahıs hakkında 3 bin 150’ser TL idari yaptırım uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Antalya Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
13:00
İkindi
16:45
Akşam
19:52
Yatsı
21:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Erdem Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Ulu Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Canan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi

Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Emniyet görevlilerine siperlikli yüz maskesi

Emniyet görevlilerine siperlikli yüz maskesi

Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı

Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.