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Janssen: Beni bırakın, F.Bahçe'ye gideyim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.07.2018 08:13 | Son Güncelleme

Tottenham’da takımla çalışmasına izin verilmeyen ancak Fenerbahçe’ye transferi konusunda da sürekli engel çıkartılan Vincent Janssen, isyan etti.

Janssen: Beni bırakın, F.Bahçe'ye gideyim

Tottenham’da takımla çalışmasına izin verilmeyen ancak Fenerbahçe’ye transferi konusunda da sürekli engel çıkartılan Vincent Janssen, isyan etti.

Janssen’in İngiliz ekibinin yetkilileriyle yaptığı görüşmede, “Fenerbahçe beni istiyor, ben de oraya gitmek istiyorum. Beni kadroda düşünmemenize rağmen transferimi ağırdan alıyorsunuz. Yeni takımımla antrenmanlara başlamak için bir an önce ayrılmam gerekiyor” dediği kaydedildi.

Tottenham, Janssen’i sezon sonunda satın alma şartıyla kiralamak istiyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Vincent Janssen

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