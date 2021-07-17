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Japon artırılmış gerçeklik oyunu HADO, Axis İstanbul AVM'de açıldı

17.07.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon artırılmış gerçeklik oyunu HADO, Axis İstanbul AVM'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Japon artırılmış gerçeklik oyunu HADO, Axis İstanbul AVM’de açıldı

Axis İstanbul AVM açıklamasına göre, Tokyo merkezli dijital araştırma ve oyun tasarım merkezi The Superhuman Sports Society tarafından oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu HADO sahası, Axis İstanbul AVM'de sporseverlerin beğenisine sunuldu. Oyuncuların hem fiziksel hem de mental gelişimine katkı sağlayan HADO, AVM'nin 1. katında ziyaretçilerini bekliyor.​​​​​​​ AVM, ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek HADO turnuvalarına, gösteri maçlarına, Milli Takım idmanlarına da ev sahipliği yapacak.

"Teknospor" olarak dünyada var olan HADO, Türkiye'de, Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) bünyesinde yer alıyor. 80 kuşağının çocukluğunda oynadığı "Yakan Top" oyununun günümüzdeki dijital hali olarak biliniyor. 10 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak da yer alan HADO'nun, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda gösteri karşılaşmasıyla sporseverlerle buluşması bekleniyor. 24-25 Eylül tarihlerinde dünyadaki ilk Avrupa HADO Şampiyonası da 16 Avrupa ülkesinin katılımı ile İstanbul'da gerçekleşecek.

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