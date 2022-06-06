Japonya Brezilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Japonya Brezilya maçı şifresiz mi yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek olan Brezilya ve Japonya mücadelesi tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Kupada hata yapmamak için oynayabileceği en iyi futbolu sergilemek isteyen Brezilya, Japonya karşısında sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Brezilya Japonya maçını canlı izlemek isteyen birçok sporsever maçın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını sorguluyor. Peki, Peki, Japonya Brezilya maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

JAPONYA BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası mücadeleleri öncesinde hazırlık kapsamında karşı karşıya gelecek olan Japonya - Brezilya maçı bugün saat 13.30'da başlayacak. Kritik maçın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.

NEYMAR VE VINICIUS JR. SAHADA!

Dünyanın en güçlü takımları olan PSG ve Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı yıldızlar Neymar ve Vinicius Jr. bugün ilk 11'de Japonya'ya karşı sahada olacak. Dünyanın en yetenekli futbolcuları arasında yer alan ikilinin sahada Japonya'ya karşı nasıl bir resital sergileyeceği merak ediliyor.

VINICIUS JR. OLDUKÇA FORMDA

Bu yıl Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan dünyaca ünlü yetenek Vinicius Jr. oldukça formda. Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performans ve yaptığı asistlerle herkesin dikkatini çeken Vinicius Jr.'ın Japonya karşısında sergileyeceği performans dikkat çekecek.

