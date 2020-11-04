YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. JASAT araç izlerini 7 saat takip etti, hayvan hırsızlarını yakaladı

JASAT araç izlerini 7 saat takip etti, hayvan hırsızlarını yakaladı

AYDIN HABERLERİ  | 04.11.2020 15:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2 ineği çalan hırsızlar, jandarmanın ısrarlı takibi sonucu yakalandı.Haydarlı Mahallesi’nde bir vatandaşın 2 ineğini çalan hayvan hırsızları, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) çalışmaları kapsamında 7 saat sonrasında yakalandı.

JASAT araç izlerini 7 saat takip etti, hayvan hırsızlarını yakaladı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2 ineği çalan hırsızlar, jandarmanın ısrarlı takibi sonucu yakalandı.
Haydarlı Mahallesi’nde bir vatandaşın 2 ineğini çalan hayvan hırsızları, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) çalışmaları kapsamında 7 saat sonrasında yakalandı. Edinilen bilgiye göre, toplamda 30 bin TL değerindeki 2 büyükbaş hayvanın çalınması sonrasında durumu Jandarma ekiplerine bildiren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine JASAT ekipleri sevk edildi. JASAT ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışma sonrasında hayvanın ve aracın izlerini takip etti. 7 saat süren takip sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheli A.Ö., T.B., Ö.B., ve B.T. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, çalınan inekler ise sahibine teslim edildi.

JASAT araç izlerini 7 saat takip etti, hayvan hırsızlarını yakaladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2020
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2020

Aydın Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:30
Öğle
12:57
İkindi
15:48
Akşam
18:14
Yatsı
19:31

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Dolunay Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Hürriyet Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
‘Kardeşim de tatsın’ dediler, Çorum’a incir ve ceviz gönderdiler
‘Kardeşim de tatsın’ dediler, Çorum’a incir ve ceviz gönderdiler
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Aydın'da kayıp genç kız bulundu
Aydın'da kayıp genç kız bulundu
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.