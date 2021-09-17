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Jeep Wrangler’ın, 80’inci yıl özel versiyonu Türkiye’de satışa çıktı

17.09.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeep Wrangler’ın, 80’inci yıl özel versiyonu Türkiye’de satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 80’inci yaş gününü kutlayan Jeep’in ikonik modeli Wrangler’ın "80’inci Yıl" özel seri versiyonu Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Tofaş açıklamasına göre, 80 yaşındaki markanın tarihindeki en önemli ve ikonik modellerinden biri olan, Willys’den devraldığı mirası 4X4 performansı ve ileri teknolojiyle birleştiren Wrangler’ın 80’inci yıl özel versiyonu, Türkiye’de 2.0 litrelik 272 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla satışa çıktı.

Wrangler’in 80’inci yıl özel versiyonu, alışılagelen maskülen tasarımına eklenen 80’inci yıl vurguları ve sahip olduğu güvenli sürüş yardımcılarının yanı sıra sunduğu teknolojilerle de öne çıkıyor.

- Arazi kabiliyetiyle birleşen özel tasarım ve teknoloji öğeleri

Wrangler’ın özel versiyonunun iç mekanında Jeep’in diğer 80 Yıl versiyonlarında olduğu gibi granit kristal detaylar ile zenginleştirilen “80 Yıl” logosu dikkati çekiyor. İç mekanda tungsten dikişli ve özel logolu deri koltuklar, modelin bu özel versiyonuna özel siyah ön konsol yer alıyor. Sürücüsüne konforlu bir yolculuk sunan Wrangler’ın iç mekanında ayrıca özel ısıtmalı deri koltuklar ve direksiyon simidi, çift bölgeli otomatik klima sistemi, Premium LED iç aydınlatma ve kapı panelleri bulunuyor. Gövde rengi 3 parçalı açılabilir hard top tavan ve gövde rengi çamurluklar, 18 inç granit gri alaşımlı jantları ile öne çıkıyor.

Wrangler’ın 80’inci Yıl Özel versiyonu, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Gelişmiş Fren Destekli Önden Çarpışma Uyarı ve Önleme Sistemi, Akıllı Hız Yardımcısı, Ön Park Sensörleri ve Off-Road Kamerası gibi gelişmiş güvenlik donanımları ve sürüş destekleyici sistemleri bir arada sunuyor. Özel versiyon ayrıca 8,4 inçlik dokunmatik ekranlı UconnectTM bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu gibi özellikleri ile kabin içindeki teknolojik gereksinimleri eksiksiz sağlıyor.

1 milyon 993 bin 950 TL’lik anahtar teslim fiyatla satışa sunulan Wrangler’ın 80’inci Yıl Özel versiyonu, 26 Eylül’e kadar çevrim içi olarak ziyaret edilebilecek Autoshow 2021 Mobilite Fuarı’ndaki Jeep standında incelenebilecek.

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