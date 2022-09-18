Jeff Koons, tasarladığı "BMW M850i Gran Coupe" ile Contemporary Istanbul'da

İSTANBUL (AA) - Popüler kültürü ve günlük yaşama dair objeleri odağına alan işleriyle dikkati çeken, balondan ve paslanmaz çelikten ürettiği ikonik hayvan heykelleriyle tanınan Jeff Koons, Borusan Holding ve BMW Türkiye’nin davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

Sadece 99 adet üretilen BMW M850i xDrive Gran Coupe tasarımıyla Contemporary Istanbul'a katılan Koons, kültür sanat ve otomotiv basınıyla buluştu.

Koons, toplantıda yaptığı konuşmada, BMW M850i xDrive Gran Coupe tasarımının Contemporary Istanbul'da yer almasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Kendimi BMW ailesinin bir parçası olarak görmekten gurur duyuyorum. Geçmişte BMW için bir Art Car tasarlamak üzerine davet edilmek benim için büyük bir onurdu. Le Mans'taki otomobil yarışında tasarladığım Art Car'ı görmek hayatımın en heyecan verici anlarından biriydi. Şimdi ise BMW ile tekrar çalışma fırsatı yakaladığım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ise Borusan Holding ve BMW'nin sanata olan desteğine işaret etti.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW Türkiye'nin ülkenin en önde gelen çağdaş sanat etkinliklerinden Contemporary Istanbul'a uzun yıllardır partner olduğunu aktaran Tiftik, şunları kaydetti:

"Borusan Otomotiv'in de bünyesinde yer aldığı Borusan Grubu, kurulduğu günden bu yana kültür sanat faaliyetlerinin destekçisi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin başta gelen çağdaş sanat koleksiyonlarından biri olan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na da sahip olan Borusan Grubu, güncel sanat alanındaki faaliyetlerine, Borusan Holding'in de genel merkezi olan Perili Köşk binasında ‘Borusan Contemporary’ çatısı altında devam ediyor."

- BMW M850i sanatseverlerin ve otomobil tutkunlarının beğenisini kazandı

Jeff Koons'un "Rüya Otomobil" olarak tanımladığı ve dünyada yalnızca 99 adet bulunan BMW M850i xDrive Gran Coupe tasarımı çağdaş sanat tutkunlarının yanı sıra otomobil meraklılarının da büyük ilgisini topladı.

BMW Group'un Dingolfing ve Landshut'taki fabrikalarında onlarca tasarımcı ve mühendisten oluşan ekiplerin 200 saatlik el emeğiyle boyanan otomobil, gövdesinde taşıdığı maviden gümüşe, sarıdan siyaha kadar 11 farklı renkle dikkati çekti.

- Ali Güreli ve Jeff Koons, Artist Talks'ta bir araya geldi

Fuar alanında Jeff Koons'a eşlik eden Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanatçıyla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Çağdaş sanatın dünya ve Türkiye'deki güncel durumunun değerlendirildiği sohbette ikili, sanat endüstrisinin Batı'dan Doğu'ya doğru yönelmesi, dijital mimari, Koons'un sanatını etkileyen yeni teknolojiler, geleceğin sanat alanları ve Jeff Koons'un İstanbul'dan aldığı ilham üzerine konuştu.

