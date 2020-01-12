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  4. Jeopark Kula evinde lidere kaybetti

Jeopark Kula evinde lidere kaybetti

MANİSA HABERLERİ  | 12.01.2020 17:18 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nin 13. haftasında evinde lider Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u ağırlayan Jeopark Kula Belediyespor, lidere 3-1 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 13. haftasında evinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u ağırladı. Kula Spor Salonu’nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen mücadele, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Karşılıklı sayılar ile başlayan ilk sette teknik molaya 12-10 önde giren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Yine çekişmeli geçen ikinci sette ise teknik molaya 12-10 önde giren Kocaeli temsilcisi, seti 27-25 alarak farkı ikiye çıkardı. Üçüncü sete hızlı başlayan Kula temsilcisi, teknik molasına 12-6 önde girdiği seti 25-20 alarak farkı bire indirdi. Dördüncü sette oyunun kontrolünü eline alan Kocaeli temsilcisi, 12-8 önde girdiği son seti 25-21 alarak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Alınan sonuçlara göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor puanını 31’e yükseltip liderliğini korurken, Jeopark Kula Belediyespor 24 puanla 5’nci sırada kaldı.

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