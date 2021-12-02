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Jeotermal kaynak zengini Diyadin'de kayak ve kaplıca keyfi bir arada yaşanacak

02.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye düştüğü, kaplıcalarıyla bilinen Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, saatte 600 kişinin kayak yapabileceği, 300 metre uzunluğunda piste sahip kayak merkezi yapımında sona gelindi - Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı: - "İlçemize gelen vatandaşlarımız kayak merkezimizi görecekler. Burada kayak yaptıktan sonra 10 dakika mesafedeki kaplıcaya da girecekler. Tesisimiz bir ay içerisinde tamamen işlemeye başlayacak"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesi, yapımında sona gelinen kayak merkeziyle bu yıl ilk defa ağırlayacağı kayakseverlere hem kaplıca hem de kayak keyfi sunacak.

Geçmişte birçok medeniyete ait izlerin bulunduğu Meya Mağarası, "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan Murat Kanyonu, doğal güzellikleri ve jeotermal sularıyla öne çıkan Diyadin ilçesi, her geçen gün ziyaretçilerin daha çok ilgisini çekiyor.

Zengin mineralli jeotermal kaynaklara sahip olan ve son yıllarda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteklediği iş adamlarının yatırımlarıyla kaplıca tesisleri artan ilçede, kışın çeşitli hastalıklarına "şifa aramak" için kaplıcaya gelenlere farklı alternatiflerin sunulması için çalışılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye düştüğü Diyadin'de, kış turizminin çeşitlendirilmesi ve vatandaşların kayakla tanışmasını sağlamak için kayak merkezi projesini hayata geçirdi.

Kaplıcaları sayesinde şifa arayanların uğrak yeri haline gelen ilçenin girişinin sol tarafında bir süre önce yapımına başlanan kayak merkezinin pisti tamamlanırken kafeterya ve dinlenme alanının olduğu inşaatta ise sona yaklaşıldı.

- Diyadinli çocuklar ve aileleri kayak ile tanışacak

Kayak merkezini inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkanı Balcı, AA muhabirine, ilçede ilk defa bir kayak merkezinin yapıldığını, bundan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Diyadinli çocukların ve ailelerin kayakla tanışacağını belirten Balcı, "Diyadin artık hem kaplıcanın hem de kayağın merkezi olacak. Diyadinli çocuklarımız kışın burada kayak yapmayı öğrenecek ve kışın nimetlerinden faydalanacak. Aynı zamanda çok yakındaki kaplıca havuzlarında suya girebilecekler." diye konuştu.

Balcı, ilçede vatandaşın gönlüne dokunacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini, tesisin de bunlardan biri olduğunu anlattı.

Kayak tesisinin ilçe merkezine yürüme mesafesinde olduğunu söyleyen Balcı şöyle devam etti:

"İlçemizin büyük bir ihtiyacı olan kafeteryayı da burada yapıyoruz. Pistte kayak yapan çocuklarımızın velileri kafeteryada çay içip simitlerini yiyebilecekler. 100 metre genişliğinde 200-300 metre uzunluğunda bir pistimiz olacak. Tesisimizi 30 hektar arazi üzerine yapıyoruz. Buraya gelen çocuklarımız profesyonel hocalarının eşliğinde kayak öğrenecek. Burada aynı zamanda kayak kıyafetleri ve kayak malzemeleri de olacak. Bir saat içerisinde burada 600 kişi kayak yapabilecek. Vatandaşlarımız için bütün kayak malzemeleri burada bulunacak."

- Tesis bir ay içerisinde hizmete açılacak

Balcı, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı binlerce kişinin kaplıca suyundan faydalanmak için ilçeye geldiğini anımsatarak "İlçemize gelen vatandaşlarımız kayak merkezimizi görecekler. Burada kayak yaptıktan sonra 10 dakika mesafedeki kaplıcaya da girecekler. Acemilerin de kayacağı tek pistimiz hazır. Tesisimiz bir ay içerisinde tamamen işlemeye başlayacak. Bu kış burada kayak olacak ve inşallah ben de kayağı burada öğreneceğim. Hedef kitlemiz öğrenciler. Bütün öğrencilerimiz burada kayağı öğrenecek. Yazın kaplıca, kışın kayakla yılın 12 ayı Diyadin'de turizm olacak." diye konuştu.

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