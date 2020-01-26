Jeotermalle üretilen "Cennet elması kurusu" ilgi görüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından termal suyun geri dönüşümle kullanılması için yapılan kurutma tesisinde, elma ve portakalın ardından bu yıl ilk defa kurutulan cennet elması, tüketicilerden ilgi gördü.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermalin hangi alanlarda kullanılabildiğinin en güzel örneklerinden birini de 2018 yılında faaliyete geçirdikleri kurutma tesisinde ortaya koyduklarını söyledi.

Bu tesiste, sıcak suyu meyvelerin ve sebzelerin kurutmasında kullandıklarını dile getiren Çöl, elmadan soğana kadar yaklaşık 30 ürünün ARGE çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Günlük 250 kilogram yaş meyve ve sebze kurutma kapasiteli tesiste, bir yılda yaklaşık 50 ton ürün işleniyor. Kurutmasına yeni başlanan cennet hurmasında ise siparişi verilen 4 ton ürünün tesiste işlenerek pazarlanması hedefleniyor.

- "Bir model oluşturduk"

Çöl, çalışmalar sonucunda elma, portakal, biber, patlıcan, erik, kayısı, sarımsak, soğan, domates gibi birçok ürünü organik şekilde kurutmaya başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: