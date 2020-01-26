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Jeotermalle üretilen "Cennet elması kurusu" ilgi görüyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından termal suyun geri dönüşümle kullanılması için açılan kurutma tesisinde bu yıl ilk defa üretilen cennet elması kurusu, tüketicilerden beğeni aldı - Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl: - "Doğal gaz ve elektriğe göre yaklaşık yüzde 90'a varan bir tasarrufla bu işi yapıyoruz. Bunun öncü sektör olmasını istiyoruz. Özellikle jeotermal alanlarda, meyve ve sebze kurutmasında bir model oluşturduk" - Yüksek ziraat mühendisi Sedat Sarıel: - "Ürünleri tadanlar çok beğendiklerini söylüyor. Katıldığımız fuarlarda da kurutulmuş cennet elması çok ilgi topladı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından termal suyun geri dönüşümle kullanılması için yapılan kurutma tesisinde, elma ve portakalın ardından bu yıl ilk defa kurutulan cennet elması, tüketicilerden ilgi gördü.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermalin hangi alanlarda kullanılabildiğinin en güzel örneklerinden birini de 2018 yılında faaliyete geçirdikleri kurutma tesisinde ortaya koyduklarını söyledi.

Bu tesiste, sıcak suyu meyvelerin ve sebzelerin kurutmasında kullandıklarını dile getiren Çöl, elmadan soğana kadar yaklaşık 30 ürünün ARGE çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Günlük 250 kilogram yaş meyve ve sebze kurutma kapasiteli tesiste, bir yılda yaklaşık 50 ton ürün işleniyor. Kurutmasına yeni başlanan cennet hurmasında ise siparişi verilen 4 ton ürünün tesiste işlenerek pazarlanması hedefleniyor.

- "Bir model oluşturduk"

Çöl, çalışmalar sonucunda elma, portakal, biber, patlıcan, erik, kayısı, sarımsak, soğan, domates gibi birçok ürünü organik şekilde kurutmaya başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tesiste meyve ve sebzeleri en organik şekilde kurutuyoruz. Meyve veya sebzeyi su oranına göre 2 ila 8 saat arasında kurutabiliyoruz. Daha sonra da tesisimizde paketlemesini yapıyoruz. Bu Türkiye için model bir çalışma oldu. Burada önemli olan nokta, enerji maliyetinin en düşük şekilde karşılanıyor olmasıdır. Doğal gaz ve elektriğe göre yaklaşık yüzde 90'a varan bir tasarrufla bu işi yapıyoruz. Bunun öncü sektör olmasını istiyoruz. Özellikle jeotermal alanlarda, meyve ve sebze kurutmasında bir model oluşturduk."

- "Katıldığımız fuarlarda da kurutulmuş cennet elması çok ilgi topladı"

Yatırımcıları ve işletmecileri bu alana beklediklerini ifade eden Çöl, tesiste hem üretimi hem de istihdamı artırdıklarını bildirdi.

Yüksek ziraat mühendisi Sedat Sarıel de işletmede jeotermal enerjiyle kurutma yaptıklarını dile getirdi.

İşletmede kuruttukları ürünlerin önce numunelerini aldıklarını dile getiren Sarıel, şöyle konuştu:

"Yaz mevsiminde çilek, şeftali, erik ve sebzeleri kurutuyoruz. Kışın da narenciye ürünleri kurutuyoruz. İlk defa cennet elması kuruttuk. Ürünleri tadanlar çok beğendiklerini söylüyor. Katıldığımız fuarlarda da kurutulmuş cennet elması çok ilgi topladı. Kurutmuş olduğumuz ürünleri iç piyasaya gönderiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Jeotermal

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