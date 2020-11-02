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Jesse Sekidika, Fatih Terim'in gözüne giremedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika, Fatih Terim'in gözüne giremedi. Sekidika’nın devre arasında mutlaka kiralanması teknik heyet tarafından isteniyor.

Jesse Sekidika, Fatih Terim'in gözüne giremedi

Galatasaray’da en büyük hayal kırıklıklarından biri Jesse Sekidika oldu. Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor’dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, teknik heyetin gözüne bir türlü giremedi.

SEKİDİKA'NIN DEVRE ARASINDA KİRALANMASI İSTENİYOR

Bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayan Sekidika 7 lig maçında sıfır çekti. Maç kadrosunda olmasına rağmen hamle oyuncusu olarak bile görülemeyen 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon ise ligde sadece 87 dakika forma giymişti. Sekidika’nın devre arasında mutlaka kiralanması teknik heyet tarafından isteniyor.

ONUN İÇİN NAGATOMO DIŞARIDA KALMIŞTI

Geçen sezon Sekidika transfer edildiğinden beklenti o kadar yüksekti ki yabancı kuralı sebebiyle Galatasaray, Nijeryalı için efsane Japon oyuncusu Yuto Nagatomo’yu kadro dışında bırakmıştı.

SEKİDİKA GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI?

Eskişehir’de yaptığı çıkışla sadece Galatasaray’ın değil o dönem diğer büyük takımların radarında da olan Sekidika, sarı-kırmızılılara fayda sağlayamadı. Sekidika Eskişehir formasıyla 13 maçta 6 gol atmıştı.

(AJANSSPOR)


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