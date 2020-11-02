Jesse Sekidika, Fatih Terim'in gözüne giremedi

Galatasaray’da en büyük hayal kırıklıklarından biri Jesse Sekidika oldu. Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor’dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, teknik heyetin gözüne bir türlü giremedi.
Bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayan Sekidika 7 lig maçında sıfır çekti. Maç kadrosunda olmasına rağmen hamle oyuncusu olarak bile görülemeyen 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon ise ligde sadece 87 dakika forma giymişti. Sekidika’nın devre arasında mutlaka kiralanması teknik heyet tarafından isteniyor.
Geçen sezon Sekidika transfer edildiğinden beklenti o kadar yüksekti ki yabancı kuralı sebebiyle Galatasaray, Nijeryalı için efsane Japon oyuncusu Yuto Nagatomo’yu kadro dışında bırakmıştı.
Eskişehir’de yaptığı çıkışla sadece Galatasaray’ın değil o dönem diğer büyük takımların radarında da olan Sekidika, sarı-kırmızılılara fayda sağlayamadı. Sekidika Eskişehir formasıyla 13 maçta 6 gol atmıştı.
(AJANSSPOR)
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