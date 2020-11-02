Galatasaray yeni Ozan Tufan'ın peşinde

Tecrübeli teknik direktör Cihat Arslan gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Cihat Arslan, "Pandemi dönemi biraz sıkıntılı geçiyor. Bir takımda bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkınca takımdaki herkese potansiyel hasta gözüyle bakılıyor. Futbolcular birbiriyle yakın temas kurmak istemiyor. Testler yapılıyor, sonuçlar gelene kadar herkes tedirgin bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Çok şükür futbol camiasında çok kötü bir durumlar yaşanmadı. Bu hastalığı kapan herkes iyileşti." ifadelerini kullandı. Trabzonspor'daki teknik direktör değişiklikleri hakkında konuşan Arslan, "Trabzonspor'da Ünal Karaman'a haksızlık yapıldı. Ünal Karaman'ı gönderip yardımcısı Hüseyin Çimşir'i göreve getirdiler. Hüseyin Çimşir'i gönderip bu sefer de onun yardımcısı Eddie Newton'u göreve getirdiler. Her gelen yardımcı hocaya potansiyel A Takım hocası muamelesi yapılıyor. Anadolu'da bir laf vardır; nasıl gelirsen, öyle gidersin. Yönetimsel bir yanlışlık var. Keşke Ünal Karaman ile devam edilseydi. Ünal Karaman ile devam edilseydi Trabzonspor şampiyon olabilirdi. Giden hocanın yardımcısı ile devam etmek her zaman doğru değildir. Demekki Trabzonspor'da fatura sürekli birinci hocalara kesiliyor. Benim bildiğim bir yardımcı hoca geldiği hoca ile gider. Siz orada teknik heyetten birilerini kopartıyorsanız çok doğru bir davranış olmaz. Orada kolay kolay güven ortamını sağlayamazsınız. Güvensiz bir ortamda hiç kimse başarılı olamaz.

Trabzonspor’da transfer politikası sonuç vermedi. Oyuncular geç alındı. Orta sahada direnci düşük futbolcular oynuyor. Kale, defans ve forvet pozisyonunda çok önemli oyuncular var ancak orta sahada ciddi sorunlar var. Bu durumda takımın aldığı sonuçlara direkt olarak etki ediyor. Bence bu sorun da teknik heyet ile alakalı bir sıkıntı değil. Bence Trabzonspor’un ilk adayı Fatih Tekke olmalı. Hüseyin Çimşir’e Trabzonspor’da teknik direktörlük fırsatı verildiyse Fatih Tekke’ye 50 kere verilmesi lazım. Fatih Tekke bence Trabzonspor camiasında çok büyük bir isim. İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu Trabzonlu. Trabzonspor’u da canı kadar seviyorlar. Fatih Tekke’nin böyle bir durumu olursa şüphesiz önünü açacaklardır." dedi. YİĞİT KEREM'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFER NEDEN OLMADI Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin istediği Yiğit Kerem ile ilgili olarak ise Cihat Arslan, "Manisa FK'da çalışırken Fenerbahçe, Yiğit Kerem ile ilgilenmişti. Yiğit de bir sakatlık yaşamıştı. Manisa FK, Fenerbahçe'den 1,5 milyon Euro bonservis bedeli talep edince transfer gerçekleşmedi." açıklamasında bulundu.