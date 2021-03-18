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Jessika Power canlı yayında bikinisine girmeye çalıştı

18.03.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Jessika Power canlı yayında bikinisine girmeye çalıştı

Yaptıklarıyla gündemde kalmayı başaran televizyon yıldızı Jessika Power, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın esnasında bikinisine girmeye çalıştı.

Married at First Sight adlı reality şovla adını duyuran Jessika Power, sosyal medya hesaplarından yoğun bir şekilde fotoğraf ve video paylaşımı yapmakta.

28 yaşındaki yıldız, yaptığı Instagram canlı yayını ile hayranlarının yüreklerini hoplattı. Koyu kırmızı, dar ve ipli bikinisini canlı yayında giyen Jessika Power, bikininin içine giremeyince kendini gülünç hissettiğini söyledi.

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Jessika Power, Instagram canlı yayınında bikinisini düzeltmeye çalışırken, arkadan erkek arkadaşı Filip Poznanovic’in sesi geliyordu. Erkek arkadaşının tam olarak ne dediği duyulmasa da Jessika Power ona, “Süper model olmak zor! 2020 modasına hoş geldiniz." diyerek yanıt veriyor.

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JESSİKA POWER, KALÇALARINDAN YAĞ ALDIRIP GÖĞSÜNE ENJEKTE ETTİRMİŞTİ

Jessika Power geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, kalçalarındaki sorunlu bölgeleri düzeltirken aynı zamanda göğsünün boyutunu artıracağı için yağ transferi yaptırdığını söylemişti.

Jessika Power kalçalarından yağ aldırıp göğüslerine enjekte ettirdiJessika Power kalçalarından yağ aldırıp göğüslerine enjekte ettirdi


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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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