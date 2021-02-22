MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jessika Power kalçalarından yağ aldırıp göğüslerine enjekte ettirdi

Jessika Power kalçalarından yağ aldırıp göğüslerine enjekte ettirdi

22.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jessika Power kalçalarından yağ aldırıp göğüslerine enjekte ettirdi

Oyuncu Jessika Power kalçalarından yağ aldırıp göğüslerine enjekte ettirdi ve göğüslerini büyüttü! Power hayranlarının "Gerçek mi' sorusuna ise "Evet" dedi.

Oyuncu Jessika Power, plastik cerrahiye olan aşkını tartışmaktan hiç çekinmedi. 28 yaşındaki oyuncuya bir hayranı göğsünün gerçek olup olmadığını sordu. Jessika Power bu soruya açık açık yanıt verdi.

Power göğsünü tutarak bir video yayınlayarak 'Göğüslerim gerçek. Yani temelde kalçalarımın yan tarafındaki yağı aldılar ve göğüslerime enjekte ettiler. Teknik olarak gerçek, çünkü silikon yok ve sadece benim yağım var" dedi.

20746572-9283607-Proud_as_punch_Married_At_First_Sight_s_Jessika_Power_boasted_ab-a-120_1613909649790

Jessika Power 2019'da kalçalarından yağ hücrelerinin alınmasını içeren pahalı bir meme kaldırma operasyonu geçirdi.

Jessika Power açıklamasında, kalçalarındaki sorunlu bölgeleri düzeltirken aynı zamanda göğsünün boyutunu artıracağı için yağ transferine karar verdiğini açıkladı.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncu "Hâlâ gerçekten yumuşak ve doğal bir göğüs gibi esnekler, ancak biraz daha sertler. Ayrıca, hala hareket edebiliyorlar" diyerek hayranlarını şaşırttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisiBülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Koronavirüsü yenen Demet Akalın, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı

Sitem etti! "En yakınımdakileri bile sildim"

Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

Phoebe Price'ın ne giydiğini anlamak için uzun uzun baktılar

Ne giydiğini anlamak için uzun uzun baktılar

Hazar Ergüçlü aşka geldi

Ünlü oyuncudan aşk dolu paylaşım

Şeyma Subaşı'dan yeni aşk pozu! Bilekliğinin fiyatı şoke etti

Yine ilanı aşk! Bilekliğinin fiyatı şoke etti

Şevval Şahin'den tangalı kumsal pozu

Tangalı kumsal pozu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.