Jessika Power kalçalarından yağ aldırıp göğüslerine enjekte ettirdi

Oyuncu Jessika Power, plastik cerrahiye olan aşkını tartışmaktan hiç çekinmedi. 28 yaşındaki oyuncuya bir hayranı göğsünün gerçek olup olmadığını sordu. Jessika Power bu soruya açık açık yanıt verdi.

Power göğsünü tutarak bir video yayınlayarak 'Göğüslerim gerçek. Yani temelde kalçalarımın yan tarafındaki yağı aldılar ve göğüslerime enjekte ettiler. Teknik olarak gerçek, çünkü silikon yok ve sadece benim yağım var" dedi.

Jessika Power 2019'da kalçalarından yağ hücrelerinin alınmasını içeren pahalı bir meme kaldırma operasyonu geçirdi.

Jessika Power açıklamasında, kalçalarındaki sorunlu bölgeleri düzeltirken aynı zamanda göğsünün boyutunu artıracağı için yağ transferine karar verdiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu "Hâlâ gerçekten yumuşak ve doğal bir göğüs gibi esnekler, ancak biraz daha sertler. Ayrıca, hala hareket edebiliyorlar" diyerek hayranlarını şaşırttı.



