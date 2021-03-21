Jessika Power canlı yayında soyundukça soyundu... Erkek arkadaşı da eşlik etti

Married at First Sight adlı reality şovla adını duyuran Jessika Power, sosyal medya hesaplarından yoğun bir şekilde fotoğraf ve video paylaşımı yapmakta. 28 yaşındaki yıldız, yaptığı Instagram canlı yayını ile hayranlarını yine şaşırtmayı başardı.

Jessika Power, Instagram hesabından canlı olarak yayınladığı o anlarda erkek arkadaşı Filip Poznanoviç'e bronzlaşma losyonu sürmesine yardım etmesi için tuvalete çağırıyor.

Sarı renkli bikinisinin üstünü bir süre sonra çıkan Jessika Power, göğüslerini eliyle kamufle etti.

Jessika Power, İngiltere'de yayınlanan 2019 Married At First Sight Australia programıyla ün kazandı.

Geçtiğimiz ocak ayından beri Filip Poznanoviçle birlikte olan genç kadın, sevgilisiyle şimdiden bir gelecek hayal edebildiğini itiraf etti.



