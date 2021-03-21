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Jessika Power canlı yayında soyundukça soyundu... Erkek arkadaşı da eşlik etti

21.03.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabından yaptığı paylaşım ve canlı yayınlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Jessika Power, bu sefer canlı yayında erkek arkadaşının yardımıyla vücuduna bronzlaştırıcı sürdü. Bronzlaştırıcı sürerken soyunan genç kadın o anları Instagram’dan canlı olarak yayınladı.

Jessika Power canlı yayında soyundukça soyundu... Erkek arkadaşı da eşlik etti

Married at First Sight adlı reality şovla adını duyuran Jessika Power, sosyal medya hesaplarından yoğun bir şekilde fotoğraf ve video paylaşımı yapmakta. 28 yaşındaki yıldız, yaptığı Instagram canlı yayını ile hayranlarını yine şaşırtmayı başardı.

Jessika Power, Instagram hesabından canlı olarak yayınladığı o anlarda erkek arkadaşı Filip Poznanoviç'e bronzlaşma losyonu sürmesine yardım etmesi için tuvalete çağırıyor.

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Sarı renkli bikinisinin üstünü bir süre sonra çıkan Jessika Power, göğüslerini eliyle kamufle etti.

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Jessika Power, İngiltere'de yayınlanan 2019 Married At First Sight Australia programıyla ün kazandı.

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Geçtiğimiz ocak ayından beri Filip Poznanoviçle birlikte olan genç kadın, sevgilisiyle şimdiden bir gelecek hayal edebildiğini itiraf etti.

Jessika Power canlı yayında bikinisine girmeye çalıştıJessika Power canlı yayında bikinisine girmeye çalıştı


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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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