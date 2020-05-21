YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Jırki Aşiretinin kanaat önderi Adıyaman vefat etti

Jırki Aşiretinin kanaat önderi Adıyaman vefat etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.05.2020 13:26 | Son Güncelleme

Hakkari’deki Jirki Aşiretinin kanaat önderi H.

Hakkari’deki Jirki Aşiretinin kanaat önderi H. Mehmet Adıyaman, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hakkari’nin sevilen simaları arasında yer alan H. Mehmet Adıyaman, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi için kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde vefat etti. Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Adıyaman’ın cenazesinin Kırıkdağ köyünde defnedileceği belirtildi.
Bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi görerek sağlığına kavuşan 81 yaşındaki H. Mehmet Adıyaman, evli ve 41 çocuk babasıydı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Hakkari Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:04
Sabah
04:44
Öğle
12:07
İkindi
15:57
Akşam
19:19
Yatsı
20:52

Hakkari Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Güneş Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yüksekova-Van karayolu 6 gün sonra kontrollü bir şekilde açıldı

Yüksekova-Van karayolu 6 gün sonra kontrollü bir şekilde açıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yolda kalanların imdadına Kızılay yetişti

Yolda kalanların imdadına Kızılay yetişti

Yüksekova-Van karayolunda heyelan

Yüksekova-Van karayolunda heyelan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.