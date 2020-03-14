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JÖAK'tan 3 bin 600 metrede çığ tatbikatı

RİZE HABERLERİ  | 14.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Helikopterle Kaçkar Dağı Altıparmak zirvesine çıkan 6 kişilik JÖAK Dağ Arama Kurtarma timi, 3 metrelik karda çığ tatbikatı yaptı - 3 bin 600 rakımlı zirveye bırakılan tim, eğitmenlerle birlikte yürütülen saha eğitiminde arazi, kar ve hava analizi, çığda risk yönetimi, çığ altında kazı ve malzeme çıkarılması çalışması gerçekleştirdi

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) 6 kişilik Dağ Arama Kurtarma timi, Kaçkar Dağları'nın Altıparmak zirvesinde çığ tatbikatı yaptı.

Kaçkar Dağları'nda Heliski (helikopterli kayak) faaliyeti yürüten İsviçreli Turkey Heliski ve Türk partneri Ayder Heliski firmaları ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında yapılan protokol kapsamında çığ tatbikatı düzenlendi.

Faaliyet kapsamında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na gelen JÖAK'a bağlı 6 kişilik arama kurtarma ekibi, burada İtalyan ve İsviçreli uluslararası sertifikalı dağ rehberleri ile birlikte üç günlük teorik ve pratik çığ tatbikatı icra etti.

İlk gün yürütülen teorik çalışmanın ardından komandolar ikinci gün sabahın erken saatlerinde helikopterlerle Kaçkar Dağları'nın 3 bin 600 rakımlı Altıparmak zirvesine bırakıldı. Zirvede eğitmenlerle birlikte yürütülen saha eğitiminde arazi, kar ve hava analizi, çığda risk yönetimi, çığ altında kazı ve malzeme çıkarılması çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 metre yükseklikte karla kaplı bölgede gerçekleştirilen programda son teknoloji arama kurtarma cihazları ve çığ ekipmanları kullanıldı. Program kapsamında çığ altında kalan bazı malzemelerin çıkarılması canlandırıldı.

Üç günlük program faaliyet sonu incelemesiyle tamamlandı.

Tatbikata katılan 6 kişilik özel ekibin dağ, kanyon, uçurum, mağara, yüksek katlı binalarda kurtarma eğitimli oldukları, Düzce Seli, Fethiye'de yaşanan yamaç paraşütü kazası ve Elazığ'da yaşanan deprem sonrası görev aldıkları öğrenildi.

Turkey Heliski Yönetim Kurulu Başkanı ve Kaçkar Dağları Helikopterli Kayak Koordinatörü Therry Gasser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl bölgede Jandarma Komutanlığı ile inceleme yaptıklarını ve çığ eğitimi için gerekli adımları attıklarını söyledi.

Çığ eğitiminde birinci aşama eğitimini bu yıl gerçekleştirdiklerini, gelecek yıl eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Gasser, "İlk olarak Kaçkar Dağları'nda yaptığımız eğitimde çığ anında yerin tespit edilmesi, kazma teknikleri, sondaj sistemi gösterildi. Her sene üzerine koya koya eğitimi belli bir seviyeye getireceğiz. Çok verimli bir çalışma oldu." dedi.

Güvenliğin çok önemli olduğuna değinen Gasser, "Ufak hatalar büyük sorunlar doğurabilir. Eğer dağa gidiyorsanız ve çığ riski varsa mutlaka bunun bir yönetim şekli olmalı. Eğer iyi bir bilgiye sahip değilseniz kazaların büyük sonuçları olabilir. Bu anlamda uluslararası tecrübeye sahip rehberlerimiz görev yapıyor. Onların tecrübesiyle sahada mücadele ediyoruz. Onların tecrübesini şimdi güvenlik için paylaşıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çığ tatbikatı Rize

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