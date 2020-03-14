JÖAK'tan 3 bin 600 metrede çığ tatbikatı

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) 6 kişilik Dağ Arama Kurtarma timi, Kaçkar Dağları'nın Altıparmak zirvesinde çığ tatbikatı yaptı.

Kaçkar Dağları'nda Heliski (helikopterli kayak) faaliyeti yürüten İsviçreli Turkey Heliski ve Türk partneri Ayder Heliski firmaları ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında yapılan protokol kapsamında çığ tatbikatı düzenlendi.

Faaliyet kapsamında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na gelen JÖAK'a bağlı 6 kişilik arama kurtarma ekibi, burada İtalyan ve İsviçreli uluslararası sertifikalı dağ rehberleri ile birlikte üç günlük teorik ve pratik çığ tatbikatı icra etti.

İlk gün yürütülen teorik çalışmanın ardından komandolar ikinci gün sabahın erken saatlerinde helikopterlerle Kaçkar Dağları'nın 3 bin 600 rakımlı Altıparmak zirvesine bırakıldı. Zirvede eğitmenlerle birlikte yürütülen saha eğitiminde arazi, kar ve hava analizi, çığda risk yönetimi, çığ altında kazı ve malzeme çıkarılması çalışması gerçekleştirildi.