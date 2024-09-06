Jose Mourinho çok istiyordu, transferi açıkladılar! Fenerbahçe Medina transferinde mutlu sona ulaştı... Resmi açıklama bekleniyor

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de uzun süredir listenin başındaki isimlerden olan ve Portekizli hoca Jose Mourinho'nun da çok istediği Cristian Medina transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

'ANLAŞMA SAĞLANDI'

Arjantin basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı.

OCAK AYINDA GELECEK

Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar ödeyecek. Sarı-lacivertlerin Medina transferi sonrası Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik vergiyi de ödeyeceği iddia edildi. Haberde, Medina'nın ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacağı ve Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

"PARAYI MASAYA KOYUP ALIYORLAR"

Boca Juniors yöneticisi Mauricio Serna daha önce yaptığı açıklamada "Ne yazık ki bazı ülkelerde transfer piyasası hala açık. Bu da bizi zorluyor. Parayı masaya koyuyorlar ve oyuncularınızı alıyorlar. Zor durumda kalıyorsunuz ama oyunun kurallarından biri de bu. Cristian'ın bizimle kalacağına, gittikçe daha iyi oynayacağına, parlayacağına inanıyoruz. Medina çok daha fazlası olabilir." ifadelerini kullanmıştı.